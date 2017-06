Sommerfest unter freiem Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Wetter hätte passender nicht sein können: Unter blauem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein hatte der Verbandsbereich Oderland der Volkssolidarität am Donnerstag zu seinem alljährlichen Sommerfest eingeladen. Erstmals fand dies in der Inselgaststätte statt, was den großen Vorteil hatte, dass der Nachmittag von 14 bis 18 Uhr auf der Terrasse an der frischen Luft verbracht werden konnte.

Vielleicht lag es an dem neuen Ort - bisher fanden die Sommerfest im Gesellschaftshaus Schleichers statt -, dass die mehr als 120 Karten schnell vergeben waren. Neben einer Kaffeetafel und einem herzhaftem Grill-Imbiss am späten Nachmittag war auch für Unterhaltung gesorgt, die mit Ronny Gander gesichert war. Auch bestand die Möglichkeit zu tanzen.

Fast schon selbstverständlich ist, dass sich seit zwei Jahren der Kreis der Gäste vergrößert hat. So war auch eine Abordnung aus Märkisch-Oderland angereist, dessen Kreisverband mit Oder-Spree zum Verbandsbereich Oderland fusioniert ist. Die Zusammenarbeit laufe selbstverständlich, sagt Petra Schneider, Geschäftsführerin des großen Verbandsbereiches.

Derweil erweitert die Volkssolidarität im I. Wohnkomplex ihre Angebote. Dort befindet sich unter anderem schon in der ehemaligen Kaufhalle der Geschäftssitz sowie die Wohnstätte Lebensbrücke für psychisch kranke Menschen. In dem erst vor kurzem fertig sanierten Wohnblock in der Karl-Liebknecht-Straße 2 bis 4, in direkter Nachbarschaft der Wohnstätte, hat die Volkssolidarität im 3. Obergeschoss eigene Räume. Die sollen vor allem für die älteren Bewohner des Wohnblocks, die dort leben, eine Möglichkeit zum treffen geben. Unter anderem ist auch eine kleine Teeküche vorhanden. Einmal in der Woche sind auch Beratungsangebote vorgesehen. Petra Schneider nennt als Beispiel die Themen Pflege oder Hausnotruf.