Sonntag wird gefeiert und gesungen!

Ragösen (MZV) "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder", heißt es in einem alten Volkslied aus der Feder von Johann Gottfried Seumes. Diese Textzeile darf am Sonntag wörtlich genommen werden, wenn in Ragösen das 155-jährige Bestehen des Männergesangsvereins "Lyra" e.V. gefeiert wird.

Chöre aus Cammer, Reckahn, Reppinichen und Bad Belzig werden dabei sein. Mit ihnen werden der Ragösener Frauenchor und der Kirchenchor dem sangesfreudigen und zugleich jubilierenden Verein die Ehre erweisen und mit musikalischen Gratulationen aufwarten.

Im Ragösener Kastanienwinkel steht damit ein musikalisches Stelldichein von sieben Chören bevor! Die Gastgeber hoffen auf zahlreich erscheinendes Publikum, dem es an nichts fehlen wird. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier versprechen sie einen fröhlichen Nachmittag. Die 15 aktiven Sänger haben den Nachmittag gründlich geplant und wollen nichts dem Zufall überlassen. Natürlich ist auch das Liedgut, welches sie heute präsentieren werden, gründlich einstudiert.

"Seit 38 Jahren leitet unter pensionierter Pfarrer Rudolf Günther den Chor", sagt der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Klaucke und erzählt, dass ein Teil des musikalischen Repertoires sogar aus Günthers Feder stammt.

Das bevorstehende Jubiläum bot zugleich für Gelegenheit, in die Vergangenheit zu blicken. Der Zufall hatte erst kürzlich ein altes Protokollbuch aus den Gründungsjahren des Vereins zutage gefördert. "Lehrer Johann Heinrich Gotthard Walther hatte 1862 die Anregung gegeben, einen Männerchor im Dorf zu gründen", so der Vereinsvorsitzende Manfred Herz. 15 sangesfreudige Herren fanden sich damals beim Schullehrer ein, und hoben den "Lyra" Verein aus der Taufe. Ihre Namen waren Hermann Polz, Friedrich Bernau, Karl Bernau, Friedrich Schulze, Gottfried Bernau, Friedrich Kelch, Hermann Block, Stellmacher Brütz, Julius Stolle, Karl Morgenstern, Karl Mehno, Karl Kalkreuter, Karl Regenstein, Friedrich Tietz und Karl Stolle.

In den folgenden 155 Jahren entwickelte sich der Chor zu einem wichtigem Bindeglied innerhalb der Gemeinde. Die Sangesfreude führte das Gesangsensemble natürlich auch weit über die Ortsgrenzen hinaus - in der Vergangenheit und in der Gegenwart. "Wir waren bei fast allen Kreissängertreffen dabei", erzählt Klaucke. Der 74-Jährige ergänzt: "Unsere weiteste Reise führte uns bis ins polnische Wisla".

Alle Veranstaltungen aufzuführen, bei denen die Männer in den dunkelgrünen Westen anzutreffen waren, ist an dieser Stelle jedoch unmöglich. Sie werden am heutigen Sonntag aber sicher noch einmal für Gesprächsstoff sorgen. Zudem steht vor Ort im Kastanienwinkel die Möglichkeit der Begegnung mit "Zeitzeugen" - so bezeichnen Manfred Herz und Wolfgang Klaucke die beiden Bäume, die dem Chor in der Vergangenheit zum Geschenk gemacht wurden. So wurde die "Lyra Linde", ein Geschenk des Ragösener Frauenchores, 1997 anlässlich des 135-jährigen Jubelfestes gepflanzt. Die "Lyra Kastanie" wiederum, ein Geschenk des örtlichen Kirchenchores, kam 2012 zum 150-jährigen Bestehen der Gesangsgemeinschaft in die Erde. "Wir hoffen dass die Bäume noch sehr lange an das Wirken des Männergesangsvereins "Lyra' erinnern", hoffen Herz und Klaucke.

Zum Sängertreffen in Ragösen werden neben den befreundeten Gesangsgemeinschaften Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang und Dr. Dorothea Sitzler-Osing, die Pfarrerin der örtlichen Kirchengemeinde, erwartet.

Das Sängertreffen anlässlich des 155-jährigen Bestehens des Ragösener Männergesangsvereins "Lyra" im Kastanienwinkel beginnt am Sonntag um 14.00 Uhr.