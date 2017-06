Potsdamer Barberini zeigt Kunst aus den USA

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Am Sonnabend eröffnet die zweite große Ausstellung in Potsdams neuem Museum Barberini. Gezeigt werden diesmal 68 Werke der Phillips Collection, die auch vom amerikanisch-europäischen Kulturaustausch erzählen.

Die Geschichte beginnt mit einem Kunstprofessor, der sich nackt mit seinen Studentinnen fotografieren lässt, und sie endet mit den Porno-Klagen gegen den Pop-Bildhauer Jeff Koons. Ist Amerikas Weg in die Moderne so etwas wie der lange Marsch gegen die Prüderie in den Vereinigten Staaten? Ein bisschen vielleicht. Aber natürlich geht es auch um andere Dinge: Die Selbstverliebtheit in die Potenz dieses Landes, als es die ersten Wolkenkratzer aus dem Boden stampfte, die Verlorenheit in diesem Meer aus Stein, die Suche nach einem eigenen künstlerischen Ausdruck, die Emanzipation von europäischen Schulen und eine immer wiederkehrende leise Erinnerung an sie.

Potsdams Museum Barberini zeigt nun als zweite große Ausstellung Amerikas Weg in die Moderne. "Von Hopper bis Rothko" heißt diese Schau. Klingt vielversprechend plakativ, ist aber nicht ganz richtig. Eigentlich müsste sie "Von Inness bis Frankenthaler" heißen. Aber wer kennt hierzulande George Inness und wer Helen Frankenthaler?

Die beiden sind Anfang und Endpunkt dieser Ausstellung, die - mit den 1860er-Jahren beginnend - eine Spanne von etwa 100Jahren beschreibt. Ein Zeitraum, in dem etwas Ungeheuerliches passierte. Die amerikanische Kunst, die Ende des 19.Jahrhunderts in Europa keine Rolle spielte, sich von dort aber stark beeinflussen ließ, hat bis Mitte des 20. Jahrhunderts diese Rolle umgedreht. Amerika gab nun den Takt vor: mit Rothko, Pollock und Warhol zum Beispiel.

Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb die amerikanische Kunstgeschichte für Europa, für Deutschland und nicht zuletzt für Berlin relevant ist. Wenn man sich genauer mit ihr befasst, fallen einem die engen Verflechtungen auf den Fuß. Denken wir an Ehm Welk, der in jungen Jahren mit Euphorie Amerika bereiste und desillusioniert zurückkehrte - oder an die Amerikasehnsucht des jungen Brecht und an George Grosz' Amerikanomanie zur Dada-Zeit. Umgekehrt Marsden Hartley, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg die Staaten verließ, um in Berlin seine Homosexualität auszuleben.

Von ihm hängt in der Ausstellung eine aufregend-bunte Bergseelandschaft von 1910. In Berlin malte er noch wildere, überreizt-knallige, man kann schon sagen poppige Bilder. In diese Aufgereiztheit versetzten ihn die Jungs in den preußischen Uniformen, die permanent durchs Stadtbild marschierten - und dann im bald ausbrechenden Krieg verheizt wurden. Georgia O'Keeffe erinnerten diese Arbeiten Hartleys an eine "Blaskapelle in einem Kämmerchen".

Sie selbst mochte es viel gedämpfter. Wie in ihrem Bild "Meine Hütte, Lake George", in dem dieses Häuschen zwischen Baum und Berg durch seine geöffneten Tore kühle Stille atmet. Als Georgia O'Keeffe Anfang der 1920er-Jahre daran arbeitete, stand Arthur Dove kurz davor, die Wand zur Abstraktion zu durchbrechen. 1925 malte er den ebenfalls ausgestellten "Goldenen Sturm", bei dem sich, was Himmel sein soll, in weiche, grau-gelbe Wellen legt. Zehn Jahre später ließ er eine transzendente, rote Sonne über einen grau verschleierten Himmel zirkeln. Dove gilt als Amerikas erster abstrakter Künstler, aber Gefühlsstimmungen spielen bei ihm - man kann es ein nicht verwachsenes Erbe der Impressionisten nennen - eine große Rolle.

Dass Künstler wie er, die sich auf neues, unerforschtes Gelände hinauswagten und den etablierten Museen deshalb zu heikel waren, eine Chance bekamen, haben sie dem Sammler, Kunstkritiker und Mäzen Duncan Phillip zu verdanken. Er gründete 1921 in Washington D.C. ein Museum, mit dem er der zeitgenössischen amerikanischen Malerei aufhelfen wollte. Es ist das älteste Museum für Moderne Kunst.

Die Phillips Collection und ihr Initiator haben die amerikanische Moderne zwar nicht erfunden, wirkten auf sie aber wie ein Wachstumsbeschleuniger und waren ihr ein Schutz- und Experimentierraum. Das ist bis heute so geblieben. Im Barberini erzählt dieses Haus nun von seinen Anfängen und seinem Gewordensein. Die Werke der Ausstellung sind alles Leihgaben der Phillips Collection, die mit ihnen nun einige ihrer Stars nach Potsdam geschickt hat.

Zum Beispiel Thomas Eakins' "Miss Amalia van Buren" (1891). Ein Werk von exzellenter Eindringlichkeit, genauer Psychologisierung und höchster handwerklicher Meisterschaft. Die Dargestellte ist Eakins' Schülerin gewesen, als er als Direktor der Kunstakademie von Pennsylvania ins Gerede kam. Weil er auch von Frauen ein so intensives Aktstudium forderte, dass es bald Gerede gab, und weil er sich selbst als völlig nacktes, kraftvolles Modell fotografieren ließ, wie er eine Studentin auf den Armen hält. So wie ein zu allem entschlossener Bräutigam seine zu allem bereite Braut aufs Lager trägt. Darauf folgte: seine Entlassung. Als er Amalia van Buren malte, hatte er diesen Sturz noch nicht lange hinter sich. Und vermählte seine Krise in ihrem Porträt mit der ihren. Amalia van Buren war damals körperlich ausgelaugt und als Künstlerin selbst in den USA eine soziale Randfigur.

Um dieses Bild herum sind in der Ausstellung Arbeiten gruppiert, bei denen der große Einfluss der französischen Impressionisten unübersehbar ist. Frankreich war um 1900 ein Sehnsuchtsland für amerikanische Maler, die sogar an der Seine nördlich von Paris eine Künstlerkolonie gründeten. Doch die vom europäischen Impressionismus beeinflussten Arbeiten trafen zunächst kaum den Nerv der solventen amerikanischen Kunstkäufer. Die Sujets rochen ihnen zu sehr nach Schweiß, sahen ihnen zu sehr nach Straßenkunst aus.

Spätestens mit Edward Hopper änderte sich da einiges. Mit ihm bekam die amerikanische Kunst zum ersten Mal ein unverwechselbares Gesicht. Es hat Ähnlichkeit mit der Neuen Sachlichkeit in Deutschland. Und ist doch anders, nämlich extrem entnaturalisiert. Wie Hopper die Verlorenheit des Ichs in künstlichen Welten beschreibt, bewegt sich inzwischen im Olymp der Zeitlosigkeit.

Hat man am Ende also doch DIE amerikanische Kunst gefunden? Ja. Aber man stolpert vorher unzählige Male in dieser spannenden Ausstellung über die zwischen Europa und Amerika gezogenen Fäden. America first, Europe first? Die Schau stellt vor Augen, was für ein Unsinn solche Formeln sind.

Bis 3.10., Mi-Mo, 10-19 Uhr, jeder erste Do im Monat 10-21 Uhr, Museum Barberini, Alter Markt, Potsdam; Katalog zur Ausstellung "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne", Prestel Verlag, 247 S., 39,95 Euro