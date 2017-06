artikel-ansicht/dg/0/

Köhler hatte - auch als der Ausgang des Verfahrens noch unsicher war - begonnen, sich in die Arbeit hineinzudenken. "Ich habe, soweit es mir irgendwie möglich war, an allen Sitzungen von Gemeindevertretungen im Amt teilgenommen", so Köhler. Dabei konnte er feststellen, dass die Arbeit und die Aufgaben ganz ähnlich sind. Nur die Arbeitsweise weiche mitunter von einander ab. In der einen Gemeindevertretung geht es strenger und sachorientierter zu, in der anderen lockerer und menschlicher. Seine erste offizielle Sitzung wird gleich am ersten Arbeitstag in Planebruch sein.

Die nächste Zeit und den Sommer will der neue Amtschef nutzen, um sich weiter in das Amt hineinzuarbeiten: "Ich danke den acht Mitgliedern des Amtsausschusses, die mich gewählt haben, und ich werde daran arbeiten, mir das Vertrauen der anderen sieben zu erarbeiten." Dabei setzt er auch auf die Unterstützung der Mitarbeiter, insbesondere auch von Lars Nissen, der in den vergangenen Monaten die Geschäfte des Amtsdirektors neben seinem eigentlichen Zuständigkeitsbereich Soziales und Verwaltung geführt hatte. Ihm, aber auch Melitta Boese (Finanzen) und Marion Jahn (Bauen und Ordnung) galt für die Arbeit in den letzten Monaten der besondere Dank des neuen Amtsdirektors, aber auch der anwesenden Mitarbeiter des Amtes und der Mitglieder des Amtsausschusses. Nissen hofft, wieder mehr Zeit für seine eigentlichen Aufgaben zu haben und verweist beispielhaft auf die aufgelaufenen Defizite in der Personalverwaltung.

Zu seinen ersten Schwerpunkten zählt Köhler eine Herausforderung, die eng mit seiner bisherigen Tätigkeit zu tun hat. Er will gemeinsam mit den Gemeinden die Sicherheit in den Orten verbessern, durch Prävention und durch Sicherheitspartnerschaften. Wichtig sind ihm auch der Tourismus und die Zusammenarbeit mit dem einzigen das gesamte Amt betreffenden Verein, dem Tourismusverein Zauche-Fläming e.V.. Insgesamt freut sich der Gömnigker darauf, "künftig dort zu arbeiten, wo er wohnt."