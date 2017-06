Aktionstag auf der Museumsinsel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Museumsinsel lädt am Sonntag (18. Juni) zu einem Aktionstag ein. Von 12.00 bis 16.00 Uhr haben Kinder und Erwachsene die Chance, in Führungen, Ausstellungsgesprächen und Aktionen die fünf Häuser auf der Spreeinsel zu erkunden. Sie steht seit 1999 als weltweit einzigartiges kulturelles und bauliches Ensemble unter dem Schutz der Unesco.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581758/

Besonderer Blickfang am Aktionstag sind die Kunstschätze, die später einmal in gegenüberliegenden Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Schloss gezeigt werden. "Es gilt, alte, neue und zukünftige Nachbarschaften zu entdecken", erklärten die Staatlichen Museen in ihrer Einladung.

Treffpunkt für alle Veranstaltungen ist der Infostand im Kolonnadenhof. Den Eintritt in alle fünf Museen gibt es an diesem Tag (10.00 bis 18.00 Uhr) zum Sonderpreis von 10 Euro. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist darin enthalten.