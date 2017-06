Erster zweiköpfiger Schweinswal in der Nordsee entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Rotterdam (dpa) Fischern ist in der südlichen Nordsee ein Schweinswal mit zwei Köpfen ins Netz gegangen. Es seien die ersten bekannten siamesischen Zwillinge bei Gewöhnlichen Schweinswalen (Phocoena phocoena), schreiben niederländische Forscher um Erwin Kompanje in einem Magazin des Naturhistorischen Museums in Rotterdam. Die Länge des Tieres wurde durch die Besatzung des Fischereischiffs "Onderneming" auf 70 Zentimeter und das Gewicht auf mindestens sechs Kilogramm geschätzt.