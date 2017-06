Rennfritzen unterstützten Wünschewagen

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Das Team des Premnitzer Rennfritz-Laufes hat kürzlich den Spendenerlös an ASB-Landesverbandsgeschäftsführer Jürgen Haase übergeben. "Die Summe über 4.201 Euro ist an sich schon toll. Aber die Aktion, die viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken und der Presse auf sich zog, hat den Wünschewagen noch viel bekannter gemacht", so Haase. Mit dem Geld können ungefähr zwei Fahrten finanziert werden. Im kommenden Jahr soll es wieder einen Lauf geben.