24 Stunden lang zum Leuchtturm und zurück

Rathenow (MOZ) Die Red Eagles (zu deutsch: rote Adler) stehen in Rathenow für Basketball. Doch haben sie nach einer Dartsektion nun auch die Monsterdrachen unter ihre Fittiche genommen. Das nächste Sommerfest wird wegen der Drachenboot-Fahrer zu einer im wahrsten Sinne feuchtfröhlichen Angelegenheit. Denn Wassersport steht im Mittelpunkt der Party, die am 1. Juli auf dem Edwin-Rolf-Platz stattfindet, aber schon am Abend des 30. Juni beginnt.

Glanzlicht ist ein 24-Stunden-Charity-Drachenbootrennen, von dem das Kinder- und Jugendprojekt "Rideplatz" und der Wünschewagen des ASB-Landesverbands profitieren werden. Das Ganze funktioniert wie der Rennfritzlauf im Mai in Premnitz. Jeder absolvierte Kilometer bringt bares Spendengeld. Am Freitagabend um 19.00 Uhr beginnt die erste Runde von 2,4 Kilometern von der Schleuse am Alten Hafen zum Leuchtturm des Optikparks und zurück. Nur wenn die Besatzungen gewechselt werden, legt das Drachenboot mit dem erfahrenen Steuermann Oliver Giese an. Als Nachtfahrt wird die Phase bis 7.00 Uhr bezeichnet. Der Wasserweg wird beleuchtet sein. Es gibt sogar ein Nacht-Catering.

Die Sportfestorganisatoren suchen weitere Besatzungen, ab zehn Leute gilt man als Team. Es gibt einen Pokal für das Team, das die schnellsten drei Runden absolviert, und einen Pokal für das Team mit den meisten Runden. Aber auch einzelne Fahrer jeden Alters und ganze Familien sind willkommen. Nur alkoholisiert darf man nicht mit ins Boot! Wer auf der Nachtfahrt dabei sein will, melde sich unter 0172/6315773. Wer nach 7.00 Uhr paddeln will, melde sich indes unter 0172/7648432. Womöglich werden sich Besatzungen melden, die die Gelegenheit zu einem kostenlosen Training nutzen wollen. Schließlich ist am 15. Juli wieder Drachenbootrennen inÜbrigens geht Veranstaltungssponsor Taxi Meier davon aus, dass tatsächlich 24 Stunden lang gepaddelt wird, der Bürgermeister hält dagegen. Verliert Rathauschef Ronald Seeger die Wette, spendiert er 20 Förderschülern den Eintritt zum Optikpark und jeweils ein Eis aus Steckelsdorf. Verliert Unternehmer Fred Meier, wird er den Monsterdrachen ein Jahr lang alle Startgebühren finanzieren. Wie die Sache ausgeht, und wie viel Geld durch die Charity-Aktion zusammen kommt, erfahren die Sommerfestgäste am Samstagabend gegen 20.00 Uhr. Danach tritt die Partyband Mehrweg auf.

Ganztägig ab 9.00 Uhr können Kinder abwechslungsreiche Angebote nutzen. Es kann auf dem Fest dort sogar gefrühstückt werden. Zudem gibt es viel Musik. Eintritt frei!

Übrigens: Einen Vorgeschmack auf kommende Zeiten auf dem Rideplatz bietet eine 5 Mal 10 Meter große Halfpipe, die auf dem Edwin-Rolf-Platz am Abend des 30. Juni installiert wird. Skater und BMXer werden mit Sicherheit ihren Spaß haben. Das gehört zum Sportfest-Projekt der Red Eagles. Die Halfpipe wird aber am Sonntag, 2. Juli, wieder abgebaut.