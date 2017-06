Grünen-Politiker Habeck: Koalitionen ausschließen ist "dämlich"

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen eine Koalitionsaussage vor der Wahl sprach sich auch die dem linken Flügel zugerechnete Parteichefin Simone Peter aus. "Wir machen es an den Inhalten fest, und ich glaube, da wird schon sehr deutlich, was passt und was nicht passt", sagte Peter im Bayerischen Rundfunk.

Nach dreitägiger Parteitagsdebatte wollen die Grünen am Sonntag über ihr Wahlprogramm abstimmen. Das Treffen in Berlin dürfte zeigen, ob sie dem realpolitischen Kurs der Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt folgen.

Kritik an ihnen wies Peter zurück: "Zum einen ist es ein gutes Personal, das hat die Basis ja so ausgewählt." Zum anderen machten sie deutlich, wofür Grüne stünden. Zugleich nahm sie sie in die Pflicht: "Die beiden werden jetzt richtig Gas geben in den letzten Wochen und Monaten."

Die Grünen wollen im September drittstärkste Kraft werden. "Wir wollen ein zweistelliges Ergebnis, auch dafür müssen wir noch zulegen", sagte Peter. Derzeit liegt die Partei in Umfragen bei nur sieben bis acht Prozent.

In Schleswig-Holstein soll - ebenfalls am Freitag - der Koalitionsvertrag gebilligt werden. Dafür müssen die 2400 Grünen im Land noch in einer Mitgliederbefragung zustimmen.