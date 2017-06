Kunst auf dem Land geschaffen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuwerder (schafft) Die sechste Auflage der Biennale "Land(schafft)Kunst" wird am Samstag,17. Juni, in Neuwerder (Gemeinde Gollenberg) eröffnet. Erneut stellen Künstler verschiedener Genres ihre Werke im Dorf aus, das dadurch zur Galerie wird - in Häusern, Gärten, Ställen und unter freiem Himmel. Die Einwohner ziehen mit und freuen sich ebenso auf Publikum wie die ausstellenden Frauen und Männer. Die Eröffnung findet um 14.00 Uhr im Atelier von Ulrike Hogrebe, Kastanienweg 8, statt. Während des Ausstellungszeitraums werden die Gäste an diesem Samstag und Sonntag sowie an den Wochenenden 24./25. Juni und 1./2. Juli, jeweils zwischen 13.00 und 19.00 Uhr und nach Vereinbarung, zur Biennale erwartet. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.land-schafft-kunst.de.