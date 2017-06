Nachahmer für Schuluniform nicht in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Seit 2006 tragen die Schüler der Potsdamer Max-Dortu-Grundschule eine Schulkleidung. Mit großem Erfolg, wie Lehrer und Eltern finden. Nachahmer hat dies aber bisher bei keiner anderen öffentlichen Schule in Brandenburg gefunden.

