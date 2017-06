Weil Papa zur Geburt dazugehÃ¶rt

artikel-ansicht/dg/0/

Dass fragte sich Manuela Schwesig(SPD). Die Ex-Bundesfamilienministerin und designierte Landeschefin Mecklenburg-Vorpommerns war eingeladen worden. Und sie fand eigentlich nur lobende Worte in ihrer Ansprache. Große Behandlungsräume, die modernste medizinische Versorgung, bestens ausgebildetes Personal, das 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag da ist - und nicht zuletzt die neuen Familienappartements: Sie erlauben, dass Väter nicht nur bei der Geburt dabei sein dürfen, sondern mit der Familie auch einige Tage Privatsphäre, Komfort und medizinische Versorgung gleichzeitig genießen können.

Insofern war der Makel des Namens auch kein wirklicher. Schwesig sprach ihn mit einem Augenzwinkern an und verwies damit vor allem auf die geänderte Erlebniswirklichkeit der Geburt. Dass Väter bei der Entbindung nicht dabei waren, war vor wenigen Jahrzehnten noch Usus, so Schwesig. Mittlerweile ist die Gegenwart der Väter Normalität. Das Mutter-, oder eben: Eltern- Kind-Zentrum gehe mit seinen Angeboten noch einen Schritt weiter. Hier werde nicht nur die Geburt an sich, sondern die ganze Familie gesehen: "Das tut der partnerschaftlichen Bindung und dem frisch gebackenen Vater gut", so Schwesig.

Schwesig weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht. Die 43-Jährige ist in Schwerin 2007 von einem Sohn und voriges Jahr von einer Tochter entbunden worden. "Ich habe es also selbst zweimal ausprobieren dürfen", sagte sie. "Die medizinische Versorgung ist natürlich ganz wichtig." Aber es gehe gerade auch bei der Geburt um das Umfeld, das ein Krankenhaus anbieten kann.

Die Ruppiner Kliniken haben das Glück, dass alles in einer Hand liegt. Der Kreis ist alleiniger Eigentümer. Geschäftsführer Matthias Voth lobte Landrat Ralf Reinhardt(SPD) als Aufsichtsratschef dafür, dass das Projekt immer Rückhalt gehabt habe.

Tatsächlich wächst die Zahl der Geburten in Neuruppin. So wurden 2016 rund 830 Kinder in den Ruppiner Kliniken zur Welt gebracht - Nachwende-Rekord. Ein Beleg für allgemeinen Babyboom ist das aber nicht unbedingt. Denn es sind nicht nur Ostprignitz-Ruppiner Jungen und Mädchen, die ihren ersten Schrei in den Ruppiner Kliniken ertönen lassen. Chefarzt Dr. Bernd Christensen verweist auch auf die steigende Bedeutung solcher Geburtstationen wie in Neuruppin angesichts dessen, dass in manchen Gegenden Brandenburgs wegen des demografischen Wandels immer noch Geburtsstationen auf den Prüfstand gestellt werden. Babys aus dem Pritzwalker Raum - also aus dem Nachbarlandkreis - sind schon, anders als einige Jahre zuvor, eine Selbstverständlichkeit. "Auch deshalb haben wir unser Mutter-Kind-Zentrum bewusst größer geplant", sagte Christensen. Die Klinik werde sich darauf einrichten, für andere Regionen zur Verfügung zu stehen.

Wichtig ist da ebenfalls: Die Geburtstation ist und bleibt auch mit dem Anfang Juli in den Echtbetrieb gehenden Mutter-Kind-Zentrum bestens präpariert dafür, Frühchen versorgen zu können. Babys ab 1250Gramm können gut betreut werden. Ausnahmen sind die ganz kleinen Neugeborenen wie jüngst, als es im Mai erstmals in Neuruppin Vierlinge zwischen 750 und 1200Gramm gegeben hat. Die Kinder sind nach Brandenburg/Havel - wie die Ruppiner Kliniken Uni-Krankenhaus der Medizinischen Hochschule Brandenburg - geflogen worden. Die nötigen Qualifikationen hätte auch das Personal der Ruppiner Kliniken, so Christensen. Aber es hänge mit der höheren Zahl der Mitarbeiter in der Havelstadt zusammen, dass nur dort die Superleichtgwichte versorgt werden dürfen.