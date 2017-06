Feste feiern an der Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) An der Havel wird alle Jahre gefeiert. Die Städte am mittleren und unteren Abschnitt des Flusses laden zu ihren großen Festen ein. Den Auftakt machte Werder/Havel im Mai mit seinem Baumblütenfest. Brandenburg an der Havel ist an diesem Wochenende mit seinem Havelfest an der Reihe. Ketzin/Havel feiert Fischerfest vom 18. bis 20. August, in Premnitz ist erstmals Uferfest (25. bis 27. August). Und in Rathenow steigt das Stadtfest vom 8. bis 10. September. Eine Woche zuvor, 30. August bis 3. September, ist wieder Pferdemarkt in Havelberg.