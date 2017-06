Wahlkampf in Hennigsdorf: Rot-rote Rangeleien

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Eine im Alter auskömmliche Rente, das versprechen im Wahlkampf alle Parteien der älteren Generation. Doch was wird dabei unter Auskömmlichkeit verstanden? Darüber diskutierten am Mittwoch im Stadtklubhaus die Direktkandidaten von der der SPD, den Linken und den Grünen.

Wer seine Wahlentscheidung allein nach der Höhe der versprochenen Mindestrente fällt, der müsste Die Linke wählen. Deren Direktkandidat Harald Petzold erklärte während der vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) veranstalteten Podiumsdiskussion, dass kein Rentner monatlich weniger als 1 050 Euro haben dürfte. Die grüne Kandidatin Petra Budke zeigte sich etwas sparsamer und plädierte für 950 Euro. SPD-Kandidat Benjamin Grimm, mit 33 Jahren der Jüngste in der Runde, machte eine kompliziertere Rechnung auf: "Zehn Prozent über Grundsicherung nach Arbeitslosengeld II." Auf Nachfrage musste er am nächsten Tag selbst erst einmal rechnen. Im Falle eines Hennigsdorfer Rentners würden Regelsatz und Wohngeld 737 Euro betragen, dazu käme der SPD-Zuschuss von 73,70, macht unterm Strich 810,70 Euro.

Dass das nicht für ein würdiges Leben im Alter reicht, darauf verwiesen gleich mehrere der Zuhörer. Zugleich wurde auch die Mahnung laut, dass eine auskömmliche Rente mit davon abhänge, wie sich das Lohnniveau entwickelt. "Weg mit den blöden Werksverträgen, weg mit sachgrundloser Befristung von Arbeitsverträgen", forderte beispielsweise der Stahlwerker Detlef Krebs.

"Das Rentenniveau", so die Kernforderung von Petzold, "muss wieder auf 53 Prozent angehoben werden." Sein Kontrahent Grimm meint, dass ein Einfrieren bei 48 Prozent bereits ein Erfolg wäre. Der Linke empfahl, doch mal nach Österreich zu schauen: "Dort gibt es 1 085 Euro Grundrente. Und die Arbeitgeber zahlen 2,3 Prozentpunkte mehr in die Rentenkasse ein als die Arbeitnehmer." Dass in Österreich nicht alles Gold ist, merkte hingegen Budke an: "Dort muss man 15 Jahre einzahlen, bei uns nur fünf, um Rente zu bekommen."

"Noch haben wir im Bundestag eine rechnerische Mehrheit", forderte Petzold die politische Konkurrenz von der SPD auf, dort noch vor den Wahlen eine rot-rot-grüne Rentenreform zu beschließen und in diesem Fall die große Koalition wahrscheinlich zum Scheitern zu bringen. Allerdings vermittelte der Linke am Mittwoch nicht den Eindruck, dass er - so es das Wahlergebnis am 24. September hergeben sollte - danach mit Freuden eine Koalition unter SPD-Führung eingehen wolle. Im Gegenteil: Sein Hauptgegner waren an diesem Tag die Sozialdemokraten. Die würden nicht den Mut zu einer wahren Rentenreform aufbringen, hätten seine Partei bezüglich des Abschaffens der Riester-Rente niedergestimmt und wollten künftig die Rente mit Steuermitteln teilfinanzieren. Grimm hingegen wies mehrfach darauf hin, dass man sich in der Runde doch recht einig sei. "Der eigentliche Gegner", so Grimm, "ist heute nicht vertreten." CDU-Direktkandidat Uwe Feiler hatte die Teilnahme an der Diskussion abgesagt.

Einig waren sich die drei Kandidaten, dass die unter Rot-Grün eingeführte Riester-Rente ein untaugliches Mittel zur Stabilisierung der Altersvorsorge sei. Um mehr Einnahmen für die Rentenkasse zu generieren, schlug Petzold vor, die monatliche Beitragsbemessungsgrenze von 4 350 Euro anzuheben.

Dass es sich im Alter auch gut leben lässt, zeigte Moderatorin Tina Groll am Beispiel pensionierter Beamter auf. Die erhalten im Durchschnitt 2 356 Euro, eine Rentnerin hingegen nur 891, ein Rentner 1 084 Euro. Budke plädierte deshalb für eine Bürgerversicherung, die alle Arbeitenden einschließt.