Der Auktionator Frank Ehlert will das Monument an den Meistbietenden verkaufen. Was danach damit passiert, weiß er nicht.

Frank Ehlert hat schon so manches in seinem Leben versteigert. Ganze Fabriken, Lager voller Ware, Klinik-Betten. Es gibt nichts, was nicht unter seinem Hammer gelandet ist. Oder doch? "Dieser Auftrag ist schon speziell", sagt der 49-Jährige. Es geht um überlebensgroße Statuen von Wladimir Lenin, Josef Stalin und anderen politisch aus der Mode gekommenen historischen Persönlichkeiten. Sie stehen bisher in Bayern, genauer: in Gundelfingen auf dem Gelände von Josef Kurz Natursteine.

Der Vater des jetzigen Geschäftsführers hat die ausrangierten Denkmäler aus dem Ostblock vor mehr als 25 Jahren zusammengetragen. Es begann mit einem Zufall. Auf der Suche nach einem bestimmten Granit, reiste der Steinmetz in die damalige Tschechoslowakei. Dort wurde er gefragt, ob er Verwendung für eine Stalin-Figur hätte, die in einer Scheune lag. Er nahm sie mit, das sprach sich herum. Weitere Anfragen aus Osteuropa folgten: Ob er auch anderen Diktatoren in Stein und Bronze Asyl anbieten möchte. Das tat er. Fast ein Dutzend große Statuen und mehrere Büsten etwa von Marx oder Engels kamen zusammen.

Warum eigentlich? Sympathisierte der Sammler etwa mit den Kommunisten?

Das bestimmt nicht, sagt sein Sohn. "Mein Vater war von der handwerklichen Qualität beeindruckt. Das haben damals die besten Bildhauer gefertigt." So sieht es auch der Auktionator Ehlert. Obwohl er sich ebenfalls Gedanken darüber gemacht hat, wer sich wohl für die besondere Ware interessiert, und wie die Versteigerung verläuft. Viele Nachfragen im Vorfeld der Auktion hat der gebürtige Norddeutsche, der seit 1996 das Auktionshaus in Potsdam betreibt, bekommen. Vor allem aus China und aus Russland.

Für Museen seien die Monumente zu groß, aber vielleicht mag sich jemand den Lenin in den Garten stellen, meint Ehlert. Die Angebote sind auf den ersten Blick keine Schnäppchen. Sie beginnen bei 11 000 Euro. Der Lenin ist ab150 000 Euro zu haben. Stalin ist etwas billiger mit dem Aufgebot von 58 000 Euro. Wie letztendlich der Verkaufspreis wird, kann auch Ehlert nicht einschätzen. "Bei solchen speziellen Objekten habe ich trotz der langen Erfahrung in der Branche kein Gefühl", sagt er und erinnert sich an eine Versteigerung von einer Adolf-Hitler-Statue vor einigen Monaten in Texas. Sie habe sieben Millionen Dollar (6,2 Millionen Euro) eingebracht.

Der ideelle Wert beziehungsweise der persönliche Bezug ist für manche viel höher. Wie etwa für den alten Mann, der als Student nach einem Party-Abend der Stalin-Statue die Nase abgeschlagen hat. Zwei Jahre Arbeitslager hatte er dafür bekommen. In Gundelfingen stieg er auf die Leiter und näherte sich dem steinernen Diktator: "Er hat sich auf seine Schulter gehockt und gesagt: Jetzt hab' ich ihn doch noch besiegt", erzählt Kurz.

Die Auktion beginnt am Sonnabend, 13 Uhr, vor Ort als Präsenzauktion und online im Livestream auf der Homepage von "Auktionspunkt".