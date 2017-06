Minister für "Jamaika"-Regierung in Kiel vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Düsseldurf/Kiel (dpa) Nach der Paraphierung ihres Koalitionsvertrages haben CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein ihre Minister für das "Jamaika"-Bündnis vorgestellt. Die CDU stellt demnach drei Minister, wie der voraussichtlich künftige Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag sagte. Die Grünen bekommen zwei Ressorts, die FDP ebenfalls zwei.

Am Freitagmorgen war zunächst der Entwurf eines Koalitionsvertrags für das sogenannte "Jamaika"-Bündnis abgesegnet worden. Alle 36 Mitglieder der großen Verhandlungsrunde billigten das Papier. "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte Günther. Offiziell unterzeichnet werden soll der Koalitionsvertrag erst am 27. Juni. Zuvor müssen noch die Parteien zustimmen. Am 28. Juni will sich Günther zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

In Nordrhein-Westfalen plant der designierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ein Kabinett mit zwölf Ministerien, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Koalitionsverhandlungskreisen erfuhr. Demnach ist im Koalitionsvertrag vorgesehen, der CDU neun und der FDP drei Ministerien zu überlassen. Laschet soll am 27. Juni zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Zuvor muss noch der Koalitionsvertrag gebilligt werden. Die FDP plant dazu eine Mitgliederbefragung und die CDU einen Landesparteitag.