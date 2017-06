Nicht alle trocken auf der Stremme

artikel-ansicht/dg/0/

Milower Land (MOZ) Zur vierten "Kümmer-dich-Tour" im Milower Land wollte Bürgermeister Felix Menzel mit Vertretern der Gemeinde am Mittwoch in vier Kanus auf die Stremme. In den Vorjahren gab es bereits zwei Fahrradtouren zur Aufdeckung und Beseitigung von Mängeln und Problemen, wie bei der Infrastruktur in der Gemeinde, und eine Kremserfahrt zur Erkundung des Zustands der Waldwege.

Mit insgesamt vier Kanus startete die "Kümmer-dich-Tour" in Zabakuck zur Stremmefahrt. Am rechten Ufer sieht man die gerade erst erfolgte Mahd des Uferstreifens. © weber

Los ging die Kanutour bei Zabakuck, das zu Jerichow in Sachsen-Anhalt gehört. "Die Stremme ist ein tolles Stück Natur, das auch stärker touristisch genutzt werden sollte", so hatte Tourismusausschussvorsitzender Holger Schiebold die Stremme für die fünfte "Kümmer-dich-Tour" vorgeschlagen. "Die Wassertouristen kennen die Havel, aber die Stremme nicht." Und dabei eignet sich das Nebenflüsschen, das aus Sachsen-Anhalt kommend in Milow in die Havel mündet, von den Naturgegebenheiten gut für sanften Naturtourismus.

Bei niedrigem Wasserstand fährt man in Sachsen-Anhalt zwar eher so niedrig, dass man von der Landschaft rechts und links nicht viel mitbekommt. Dafür ist das so naturbelassen, dass man die Vogelwelt mit Schwänen, Enten und Graureihern, aber auch mit verschiedenen Greifvögeln aus der Nähe beobachten kann. Auf der gesamten Strecke kann man 'zig Libellen verschiedener Arten sehen, die ständig dicht am Boot vorbei fliegen. Was hindert also Wassertouristen daran, die Stremme für sich zu entdecken?

"Der Fluss ist im Sommer ständig so dicht mit Schlingpflanzen bewachsen, dass kein Kanu durchkommt. Der Wasser- und Bodenverband mäht in der Regel von Mitte bis Ende Juni den Uferstreifen und beseitigt mit einem Bagger den enormen Bewuchs der Wasserpflanzen", so Bürgermeister Menzel. "Aber eine zweite Mahd in der Saison wäre nötig. Zudem erhält die Stremme zu wenig Wasser, das Sachsen-Anhalt aus dem Elbe-Havel-Kanal in die Stremme pumpen müsste. Da konnten wir bei den zuständigen Behörden noch nichts erreichen."

Während der Fahrt kamen die vier Kanus auch an einem Bagger des Wasserverbands vorbei, der Wasserpflanzen aus der Stremme holte. Eine Uferseite war auch frisch gemäht. Ziel der vierstündigen, gemütlichen und interessanten "Kümmer-dich-Tour" war der Kanusteg an der Milower Badestelle, vorbei am Wasserwanderrastplatz auf Höhe der außen wie innen sehr attraktiven Jugendherberge "Carl Bolle".

Allerdings war es bereits 20 Minuten nach Start für die Kanubesatzung von Bürgermeister Menzel sehr nass geworden. Einem großen Ast ausweichend lehnten sich die drei Insassen zu stark auf eine Seite, so dass ihr Kanu kenterte. Einmal nass geworden, zog der Bürgermeister die Kanus durch zwei stark verkrautete Stellen. "Hat auf jeden Fall Spaß gemacht", meinte Menzel nach der Tour. "Die Stremme kann und muss touristisch stärker genutzt werden", waren sich der Bürgermeister und Holger Schiebold einig. "Wir sollten das Thema nicht einschlafen lassen."