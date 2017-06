artikel-ansicht/dg/0/

Visakhapatnam (dpa) Ein indischer Parlamentsabgeordneter hat in einem Flughafen randaliert und darf nun nicht mehr mit der Airline IndiGo fliegen. J.C. Diwakar Reddy war am Donnerstag 28 Minuten vor dem Start seines Inlandsfluges zum Check-In-Schalter in der südostindischen Stadt Visakhapatnam gegangen, wie die Fluglinie am Freitag auf Nachfrage erklärte. Als die Mitarbeiter ihm sagten, dass es zu spät sei, eine Bordkarte zu bekommen, geriet er demnach in Rage, wurde aggressiv und beschädigte Eigentum des Flughafens.