Nachbarschaftsstreit eskaliert - mehrere Verletzte

Brieselang (MOZ) Schläge, Hiebe, Verletzte: Ein Nachbarschaftsstreit in Brieselang ist nach einer abendlichen Ruhestörung am Donnerstagabend eskaliert. So ist unter anderem ein Polizist nach einer Rangelei zwischen den Beteiligten verletzt worden. Er hatte versucht, die Auseinandersetzung zu unterbinden. Der Beamte erlitt in Folge eines Sturzes Schürfwunden und eine Prellung. Eine Frau musste gar in ein Krankenhaus eingeliefert werden, weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung in Verbindung mit Beleidigung und Sachbeschädigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.