Zuvor hatte sich die norwegische Regierung bereits für Deutschland als strategischen Partner entschieden. Der Marinesparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp winkt damit ein Großauftrag. Die U-Boote auf Basis der deutschen 212-Klasse sollen früheren Angaben zufolge ab etwa 2025 geliefert werden und ältere Typen ablösen.

Für Thyssenkrupp ist die Entscheidung Norwegens ein wichtiger Erfolg, nachdem die Deutschen einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag in Australien verloren hatten. Stattdessen liefert Frankreich U-Boote nach Down Under. Auch in Norwegen war Frankreich der Wettbewerber.