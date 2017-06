artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Denn immer mal wieder scheint auch ein zweiter Wowereit durch, einer der mit den Entwicklungen hadert. Die Gesellschaft werde immer komplizierter, beklagt er. Man könne gar nicht mehr in Ruhe nachdenken, ohne dass das gleich veröffentlicht werde. Und: „Es wird ja auch immer blöder.“ Was er damit meint, führt Wowereit später beim Interview hinter der Bühne aus: „Die Katastrophen werden immer mehr. Die Unvernunft nimmt zu. Dinge, die wir eigentlich gelernt haben, werden wieder infrage gestellt. Es ist eine verrückte Welt geworden.“

So klingt der Mann, der vor 16 Jahren angetreten ist, seine Stadt umzukrempeln: Als erster deutscher Spitzenpolitiker machte er sein Schwulsein öffentlich. Gegen heftige Widerstände – auch aus der eigenen Partei – setzte er eine Koalition mit der PDS durch. Und der Hauptstadt verordnete er nichts weniger als einen Mentalitätswandel. „Das hat funktioniert. Darauf bin ich stolz“, sagt er. Mehr als 13 Jahre hat er Berlin regiert, zuletzt war er der am längsten amtierende Landeschef und hatte so einige Tiefen überstanden, nicht nur den BER.

Den Job an der Stadtspitze nennt er deshalb „knochenhart“ und seinen Ruf als Party-Bürgermeister eine „politische Diffamierung“. Über die vielen Empfänge, die er besucht hat, sagt er: „Ich hab mir mein Sektglas ja nicht selbst mitgebracht.“

Und trotzdem: Waren diese Jahre für ihn nicht mindestens so verrückt wie heute? Wowereit verneint. „Das ist auch eine Sache des Alters“, sagt der 63-Jährige. „Wenn man das aber so empfindet, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass es gut ist, aufgehört zu haben.“ Den Rücktritt will er auch als Punkt verstanden wissen, „einer neuen Generation eine Chance zu geben“.

Sich selbst sieht der Ex-Bürgermeister heute als Rentner. Ein paar Ehrenämter hat er noch, aber nicht zu viele. Über die viele Freizeit sagte er einmal: „Ich habe jeden Tag Urlaub.“ Dass er jetzt schon fast 1000 Urlaubstage hinter sich hat, sei für ihn eine ganz neue Erfahrung: „Früher hatte ich höchstens mal 14 Tage am Stück, und wenn ich zurückkam, war der Schreibtisch voll. Wenn ich heute aus dem Urlaub zurückkomme, dann weiß ich: Ich bin immer noch im Urlaub.“

Ein politischer Mensch ist Wowereit aber geblieben. Die Senatsentscheidung, Chris Dercon zum Volksbühnen-Intendanten zu berufen, hält er nach wie vor für falsch. Die Beliebtheit von Angela Merkel findet er erstaunlich. „Das müsste doch jetzt verbraucht sein.“ Dagegen komme die SPD aber nur an, wenn sie konsequent deutlich mache, auf welcher Seite sie steht. Gute Ratschläge gibt er also noch.

Und wenn er will, kann er auch noch den Esprit erahnen lassen, mit dem er früher ganze Wahlkämpfe gedreht hat. Das MOZ-Talk-Publikum umschmeichelt er mit dem Satz: „Was unter schwierigen Bedingungen in Brandenburg geleistet worden ist, das müssen andere erst einmal nachmachen.“ Auch den von ihm geprägten Spruch „Berlin ist arm, aber sexy“ wandelt er für die Zuschauer ab: „Frankfurt ist nicht so arm wie Berlin, aber dennoch sexy.“ Das ist zwar nicht ganz so knackig. Kommt aber an.