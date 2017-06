Nackter Mann springt aus viertem Stock

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Der Sprung vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Velten endete für einen 29-jährigen Mann am Donnerstagabend mit einem Besuch im Krankenhaus.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitagmorgen bestätigte, hielt sich der Mann gegen 20 Uhr in einer Wohnung Am Kuschelhain auf. Von dort aus betrat er splitterfasernackt den Balkon im 4. Stock und sprang in die Tiefe. Was den Mann zu dem Sprung bewog, ist bislang noch unklar. Da er in der jüngeren Vergangenheit jedoch schon einmal auffällig geworden war, könne ein Suizidversuch laut Dörte Röhrs "nicht ausgeschlossen werden".

Der 29-Jährige überlebte den Sprung jedoch und zog sich lediglich Verletzungen an den Beinen zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.