Engagiert, um die Welt zu verändern

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Ändere die Welt: Sie braucht es", sagte einst Bertolt Brecht. Ein Motto, an das sich er sich selbst ein Leben lang gehalten hat und das heute den Handlungsleitsatz des Bertolt-Brecht-Gymnasiums bildet. Die Eigenschaften leistungsBewusst, faiR, Engagiert, erfolreiCh und Tolerant haben sich Schüler wie Lehrer dabei besonders auf die Fahne geschrieben. "Sie schulintern als auch im Privaten zu realisieren, ist eine tägliche Herausforderung. Die Engagiertesten heute zu ehren deshalb eine besondere Freude", so Schulleiter Dr. Uwe Schröder.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581805/

2012 vom Schulentwicklungsteam des Bertolt-Brecht-Gymnasiums aus der Taufe gehoben, wurden in dieser Woche zum nunmehr vierten Mal im Rahmen eines feierlichen Festakts jene Schüler gewürdigt, die sich durch besonderes soziales Engagement und herausragende Leistungen hervorgetan haben und die Schule so würdig nach Außen repräsentieren.

Insgesamt zwölf Nominierungen aus den Klassenstufen 7-12 hatte es gegeben, fünf glückliche Preisträger stehen am Ende des Abends fest. "Die Auswahl, wer den Preis gewinnt, ist uns keineswegs leicht gefallen. Jeder der Nominierten leistet tolle Arbeit und hat eine Würdigung seiner Taten verdient. Allerdings sollen beim jährlichen Festakt die Besten der Besten, deren Aktivitäten schon jahrelang kontinuierlich bestehen, geehrt werden", verrät Simone Robitsch vom Schulentwicklungsteam.

Zusammen mit Schulleiter Schröder, Eltern und den Tutoren der Nominierten wurde die Entscheidung sodann getroffen: Anne-Julia Hartmann, Tibo Raulf, Dominique Henning, Anne-Kathrin Löser und Meike Herzberg dürfen sich ab sofort zu den "leuchtenden Sternen" des Brecht-Gymnasiums zählen. Dabei wurden vor allem Anne-Julia Hartmanns Aktivitäten als Sportlerin, die für das Brecht-Gymnasium regelmäßig an Crossläufen teilnahm, als Guide beim Tag der offenen Tür durch die Räume führte und in ihrer Freizeit als Kampfrichterin im Einsatz ist, gewürdigt. Auch Tibo Raulf konnte durch seine guten schulischen Leistungen, sein sportliches Engagement beim FC Stahl und in der Freiwilligen Feuerwehr Fohrde überzeugen. Zudem wurden die organisatorischen Fähigkeiten Dominique Hennings und ihr außerschulisches Streben nach Weiterbildung von den Laudatoren honoriert. Anne-Kathrin Löser konnte die Juroren vor allem durch ihr sprachliches und musikalisches Talent überzeugen, sie lernt in ihrer Freizeit freiwillig Französisch und Italienisch. Als fünfte Preisträgerin wurde zudem Meike Herzberg aufgrund ihrer sehr guten schulischen Leistungen, ihrer Funktion als Klassensprecherin und Organisationstalent bei Klassenfahrten, Kuchenbasar und Co. geehrt.

Sie dürften sich sodann mit ihrem Handabdruck auf der Wall of Fame der Schule verewigen. "Damit bleibt ihr auf ewig mit der Schule verbunden. Ich hoffe, ihr wisst diese Ehre genauso zu schätzen wie ich", so Tobias Wilms in seinem Grußwort an die Geehrten. Er selbst hatte den Preis 2015 für sein besonderes Engagement im sportlichen Bereich gewonnen, studiert mittlerweile Deutsch an der Universität Potsdam und kann sich damit gut in die Lage der Geehrten - von denen die meisten in diesem Jahr ebenfalls ihr Abitur absolviert haben - gut hineinversetzen. Auch für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.