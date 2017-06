Die Zukunft ist gesichert

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Kreutz (MOZ) (pm) Mit Beginn der warmen Jahreszeit steigt auch die Gefahr von Bränden und damit von Feuerwehreinsätzen. Aus diesem Grund luden auch in diesem Jahr die Freiwilligen Feuerwehren Groß Kreutz und Krielow ihre Jugendabteilungen zu einem Berufsfeuerwehrtag nach Groß Kreutz ein. Ziel sollte die möglichst realistische Simulation von Einsätzen für die Nachwuchsretter sein. Bereits wenige Minuten nach Inspektion und Übernahme der Feuerwehrfahrzeuge durch die Jugendfeuerwehren, rief der erste Alarm zu einem Ast auf Straße. Die Aufgabe der jungen Kameradinnen und Kameraden bestand darin, den Ast zu beseitigen und somit den Verkehrsfluss wieder herzustellen. Parallel musste ein zweites Fahrzeug zu einer Tierrettung vom Baum inHier hatte sich ein (Plüsch-)Hund auf einem Baum verfangen und musste durch die Jugendfeuerwehr gerettet werden. Im weiteren Verlauf des Abends mussten die insgesamt 10 Jungen und Mädchen einen Brand in Krielow löschen, eine verletzte Person aus der Tiefe bergen und einen Verkehrsunfall mit Personenschaden bewältigen. Auch ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage in Groß Kreutz war in den frühen Morgenstunden dabei. Unterstützt wurde dieser Tag von den beiden Fördervereinen der beiden Ortswehren sowie von der Promedica Rettungswache Groß Kreutz und der Gemeinde

Auch für die Nachwuchshelfer der Freiwilligen Feuerwehr gibt es immer etwas zu tun - zum Beispiel, wenn Tiere in Not geraten. Foto: Feuerwehr Groß Kreutz © MZV

Dazu sagte Bernd Raneberg, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Groß Kreutz: "Unsere Jugendfeuerwehren aus Krielow und Groß Kreutz haben einen wirklich tollen Einsatzmarathon hinter sich gebracht. Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Jungen und Mädchen im Laufe dieser Einsätze entwickeln. Während der Beginn noch leicht holprig war, was die Schnelligkeit der Einsatzbereitschaft angeht, lief es danach wie am Schnürchen und unser Nachwuchs war routiniert und sehr zügig am Einsatzort. Wenn ich das beobachte, bin ich mit Stolz erfüllt und weiß, unsere Zukunft als Freiwillige Feuerwehren ist gesichert", so Benjamin Kuhlmey, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr in Krielow unterstrich die Worte seines Amtsbruders Raneberg. "Zum Feuerwehralltag gehört es, dass Einsätze keine Rücksicht auf Tages- oder Nachtzeiten nehmen. Auch die Tatsache, dass wir einen Fehlalarm hatten, kommt schon mal vor. Da heißt es lieber Vorsicht statt Nachsicht und das haben unsere Jugendwehren sensationell gemacht", zeigte Kuhlmey sich sehr zufrieden mit dem Berufsfeuerwehrtag.

Wer Lust hat, der Freiwilligen Feuerwehr beizuwohnen, zwischen 10 und 16 Jahre alt ist, ein spannendes, aufregendes Hobby sucht und Menschen helfen will, kommt zur Jugendfeuerwehr in Groß Kreutz und Krielow. Mehr Infos unter www.feuerwehr-groß-kreutz.de. Für Rückfragen steht Michael Binder, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, unter

der Mobilfunknummer 0173/ 636 30 43 zur Verfügung.