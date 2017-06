artikel-ansicht/dg/0/

Leipzig (dpa) Unter dem Motto "Jetzt kommen wir zu Ihnen!" wollen Musiker des Leipziger Gewandhausorchesters vier Privatkonzerte in der Messestadt geben. "Alle Leipziger Musikliebhaber können sich als Gastgeber bewerben", teilte das Ensemble am Freitag zum Start der Aktion mit. Interessenten sollten möglichst fantasievoll erklären, warum die Musiker in ihrem Wohnzimmer spielen sollten, hieß es.