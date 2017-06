Blut aus der Apfelsine

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mutter von Erik aus der 2. Klasse ist beim Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflegen Nauen in Rathenow tätig. So besuchten die 24 Schüler am Dienstag zunächst den Tagestreff "An der Rathenower Stadtschleuse" des Gemeinschaftswerks in der Berliner Straße. "Mit den Menschen, die hier tagsüber bei uns betreut werden, basteln wir zur Beschäftigung immer wieder auch Holzdekoration, wie Schmetterlinge oder Holzblumen", erklärte Katrin Klaus. Am Dienstag bastelten die Schüler aus Hohennauen mit. Eine weitere Gruppe besuchte inzwischen die nahe Altstadt-Apotheke. Dort zeigte ihnen Apotheker Dr. Hans-Hermann Schultze seinen Apothekenraum mit der Einrichtung aus der Zeit des Jugendstils (Ende 19./Anfang 20. Jahrhunderts.). Künstler Detlef Frenkel begrüßte eine zweite Gruppe in der "Stadtgalerie", neben der Tagespflege. Unter Anleitung des Leiters der Malgruppe des Karl Mertens Kunstvereins malten die Kinder ihr eigenes kleines Acrylgemälde. In der Sozialstation des Gemeinschaftswerks in der Großen Milower Straße erklärten Katrin Klaus und Schwester Bianca den Schülern, welche Tätigkeiten eine Pflegerin unter anderem an den zu pflegenden Menschen durchführt. Bei jedem Kind wurden Blutdruck und Puls gemessen und das Gewicht bestimmt. Viel Spaß hatten die Schüler, als sie mit einer Spritze mit echter Nadel unter strenger Aufsicht an einer Apfelsine testen konnten, wie die Entnahme einer Blutprobe funktioniert. Danach gab es für alle Kinder Mittagessen: Spirelli mit Bolognesesoße und dazu Apfelmus.

"Ich möchte mal Automechaniker werden, wie Papa", sagte Erstklässlerin Lea. Automechaniker ist auch Melissas Vater. Ihre Mutter ist Versicherungsberaterin. Aber die Zweitklässlerin hat noch keine Vorstellung von ihrem späterem Beruf. "Ich möchte gern Maler oder Koch werden", erzählte ihr Mitschüler. "Ich koche nämlich gern zuhause mit meinen Eltern."