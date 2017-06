Wissenschaftler sollen im Straßennamen-Streit helfen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Sie kämpfte gegen die portugiesischen Invasoren - und verdiente am Sklavenhandel mit: In Berlin wird zur Zeit über eine afrikanische Königin aus dem 17. Jahrhundert gestritten. Geht es nach einem Vorschlag, über den der Bezirk Mitte entscheiden soll, könnte demnächst im Afrikanischen Viertel in Wedding eine Straße nach Königin Nzinga (1583-1663) benannt werden.

Die Herrscherin aus dem heutigen Angola gilt als Heldin im Kampf gegen den Kolonialismus. Im Afrikanischen Viertel erinnern fast zwei Dutzend Straßen und Plätze an die Zeit, als die Deutschen im 19. Jahrhundert "einen Platz an der Sonne" unter den europäischen Mächten ergattern wollten. Sie heißen Ghana-, Togo- oder Sansibarstraße - neben Ländern, Flüssen und Städten sind in dem Weddinger Kiez auch drei Kolonialherren verewigt.Doch die Lüderitzstraße, die Petersallee und der Nachtigalplatz sollen bald aus dem Stadtbild verschwinden. Ihre Namensgeber stehen für Rassismus und Imperialismus, wie die Befürworter der Umbenennung argumentieren.Eine Jury hat im Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) aus fast 200 Vorschlägen sechs Namen ausgesucht.

Es sind afrikanische Persönlichkeiten, darunter die Sängerin Miriam Makeba und die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aus Kenia, die sich für Menschenrechte eingesetzt und gegen Kolonialismus gekämpft haben. Und eben auch die umstrittene Königin Nzinga (1583-1663) ist dabei. Sie widersetzte sich den portugiesischen Kolonialherren, doch sie war auch eine Sklavenhändlerin und trat zum Katholizismus über, wie aus der Forschung hervorgeht.

Eine Berliner Straße, benannt nach einer Sklavenhändlerin? Seit Wochen werden öffentlich Argumente dafür und dagegen ausgetauscht. Sabine Weißler, Stadträtin in Berlin-Mitte, ist um Ausgleich bemüht. Die Grünen-Politikerin hatte die Jury einberufen, das letzte Wort hat aber das Bezirksparlament. Ja, sie kenne die Kritik, sagt Weißler. Wenn eine Nzingastraße nicht vermittelbar sei, werde man die Jury wieder einberufen und über einen neuen Vorschlag beraten. Auf keinen Fall, sagt Bertrand Njoume. Er war Vorsitzender der Namensjury. "Eine Änderung der Vorschläge kommt nicht in Frage", sagt der Lehrer und Grüne, die BVV sollte nun bald entscheiden. Wem die Königin nicht passe, könne ja für einen anderen Namen stimmen, zurückziehen wolle er Nzinga nicht. Es sei ja auch nicht sicher, dass sie eine Sklavenhändlerin war.

Die Jury habe sich auf zwei Unesco-Studien gestützt. Dort werde sie als Vorbild im Kampf gegen Kolonialismus gepriesen.Streit um die Kolonialvergangenheit ist in Berlin nicht neu. Über die Mohrenstraße in Berlin-Mitte wird immer wieder diskutiert. Aktivisten fordern auch hier eine Änderung. Woher der Name stammt, ist aber nicht gesichert.Auch Nzingas Fall liegt kompliziert. Sie herrschte im 16. Jahrhundert über Ndongo und Matamba, dem heutigen Kernland Angolas. Nzinga führte den Widerstand gegen die Portugiesen an, verbündete sich später aber mit ihnen gegen afrikanische Nachbarn und lieferte Sklaven, die nach Brasilien gebracht wurden."Königin Nzinga wusste im 17. Jahrhundert sowohl mit den Portugiesen als auch mit den Holländern sehr geschickt zu verhandeln", sagt Ineke Phaf-Rheinberger, die über Nzinga geforscht hat. Die Literaturwissenschaftlerin sieht Nzinga als Kind ihrer Zeit. Auch in Europa hätten sich Herrscher am Sklavenhandel beteiligt. "Königin Nzingas Erfolge als Unterhändlerin mit den Europäern und als Vorkämpferin für die Rechte ihres eigenen Volkes scheinen mir wichtiger als ihre Rolle als Sklavenhändlerin", meint sie.

Um solche Fragen zu klären, setzt sich der zuständige Bezirksausschuss nun für eine wissenschaftliche Bewertung der Namensvorschläge ein. Diese solle öffentlich gemacht und erst dann entschieden werden, beschloss das Gremium in dieser Woche. Zunächst muss das Bezirksparlament über diesen Verfahrensvorschlag befinden.So oder so - der Bremer Adolf Lüderitz (1834-1886), ein Kaufmann, der die Grundlage für die Kolonie Deutsch-Südwestafrika im heutigen Namibia legte, und der Forscher Gustav Nachtigal (1834-1885), Reichskommissar in Westafrika, werden als Straßennamen verschwinden.Ob die Petersallee weichen muss, ist offen. Denn die Allee wurde schon 1986 umgewidmet. Bis dahin hieß sie nach dem berüchtigten Carl Peters (1856-1918), Begründer von "Deutsch-Ostafrika", wegen seiner brutalen Methoden auch "Hänge-Peters" genannt. Jetzt erinnert sie an Hans Peters (1866-1966), einen Widerstandskämpfer in der NS-Zeit.Geht es nach der Initiative "Pro Afrikanisches Viertel", könnte alles so bleiben, wie es ist. Sie lehnt die "Schlussstrich"-Umbenennung ab und hat eine Lösung wie bei Peters vorgeschlagen. Die Lüderitzstraße könnte nach der Hafenstadt in Namibia so heißen und Nachtigal wäre dann der Theologe Johann Nachtigal (1753-1819). Der hat allerdings mit Afrika nichts zu tun. Ein Vorteil hätte das aber: Keiner der betroffenen 3000 Anwohner und Firmen müsste die Adresse ändern.