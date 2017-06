artikel-ansicht/dg/0/

Music United am Mittwoch in kleiner Besetzung bei der öffentlichen Generalprobe im Oranienburger Weidengarten. © OGA

"Music United" ist ein Kind des Oranienburger Musikerstammtisches, der sich seit fast zwei Jahren jeden Mittwochabend in der Gaststätte "Weidengarten" trifft. "Irgendwann wollten wir nicht einfach nur zusammensitzen, sondern fingen an, beim Stammtisch gemeinsam Musik zu machen", sagt Stampede-Musiker Hagen Pietrzak. Vor Weihnachten trat die Stammtischband dann das erste Mal gemeinsam bei der Weihnachtsfeier der Oranienburger Willkommensinitiative im Lehnitzer Kulturhaus auf, spielte für die Geflüchteten Weihnachtslieder und Coverversionen diverser Rock- und Popsongs. Auch zur Eröffnung der "Kalten Walze" traten die Stammtischmusiker auf. Ihre Zukunft sehen sie mit der gemeinsamen Band vor allem bei karitativen Feierlichkeiten. Die Einladung, beim Stadtfest zu spielen, schlug der Stammtisch freilich nicht aus. Seit Wochen wird fieberhaft geprobt. Und was wird es heute zu hören geben? Hagen Pietrzak: "Wir spielen Covermusik, unter anderem mit Stücken von Kings of Leon, Nina Hagen, Jennifer Rostock und Silbermond."