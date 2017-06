Neues Takeda-Werk eröffnet: Bundeskanzlerin lobt Standort Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das Engagement von Takeda in Oranienburg sei ein vorbildliches Beispiel der deutsch-japanischen Zusammenarbeit, lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag bei der Übergabe des neuen Takeda-Produktionsmoduls.

Merkel übergibt neuen Takeda-Standort in Oranienburg

100 Millionen Euro hat der japanische Pharmakonzern in die Erweiterung seines Oranienburger Standorts investiert, davon knapp 23 Millionen Euro Fördermittel. Mehr als 180 Arbeits- und Ausbildungsplätze werden in dem Werk an der Lehnitzstraße, wo derzeit 766 Beschäftigte tätig sind, neu entstehen. Takeda-President Christophe Weber zeigte der Kanzlerin, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Japans Botschafter in Deutschland, Takeshi Yagi, eine der neuen Produktionslinien, auf der zur Feier des Tages frische Zitronenbonbons vom Band liefen. Die eigentliche Arzneimittelherstellung im Neubau beginnt erst ab Oktober.

Oranienburg sei zurecht ein Kompetenzstandort im weltweiten Takeda-Netzwerk mit insgesamt 23 Produktionsstandorten in 16 Ländern, lobte die Kanzlerin. Garant für den Erfolg sei eine qualifizierte Ausbildung. Mit dem Takeda-Runge-Preis, der in Oranienburg erstmals ausgelobt wurde, beschreite das Unternehmen einen nachahmenswerten Weg zur Nachwuchsgewinnung, sagte Merkel. Existenzielle Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg sei zudem ein freier, offener und fairer Welthandel. Abschottung führe in eine Sackgasse, so die Kanzlerin. Darin stimme sie mit dem japanischen Regierungschef Abe überein.

Ministerpräsident Woidke bezeichnete die Gesundheitsindustrie als einen wichtigen Wirtschaftszweig für Berlin-Brandenburg. "Takeda ist der Leuchtturm und die Betriebserweiterung ein guter Tag für Oranienburg", sagte Woidke. Er dankte Takeda, dass sich der Konzern zu diesem Standort bekenne. Damit bewahre das Unternehmen eine mehr als 130-jährige Tradition, die mit dem Berliner Heinrich Byk 1885 in Oranienburg begründet wurde.