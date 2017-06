artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die CDU befürchtet eine Monopolstellung des konservativen Islam am neuen Institut für Islamische Theologie der Berliner Humboldt-Universität. Für den theologischen Beirat seien Vertreter traditionell-konservativer Islamverbände vorgesehen, "die zum Teil in verfassungsmäßig problematische Gefüge eingebunden sind", erklärte die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus am Freitag. Liberale Strömungen sollten hingegen außen vor bleiben.