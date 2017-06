Sommerfestival auf Kampnagel will Politik Paroli bieten

artikel-ansicht/dg/0/

«Das Spiel mit der Realität ist besser bei uns in der Kunst als in der Politik aufgehoben», sagte der Festivalleiter András Siebold am Freitag in Hamburg mit Blick auf «eine Politik, die selbst immer häufiger zur Show wird».

Eröffnet wird das Festival mit einer getanzten Hommage an David Bowie des britischen Choreografen Michael Clark. Der Festival-Garten wird von dem Spanier Juan Dominguez bespielt, der auch das Programmheft als «Spitzenkandidat» ziert.