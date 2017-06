artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (dpa) Die Vermarktung von regionalem Obst und Gemüse, die Werbung für ländlichen Tourismus oder die Organisation von Veranstaltungen: Der Verband pro agro habe in den vergangenen 25 Jahren viel erreicht für Land und Leute, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag. Landwirte, Gärtner, Obstbauern und Anbieter von ländlichem Tourismus arbeiteten für Verbraucher und Urlauber zusammen. Die Erzeuger stünden nicht so gut da ohne die vielen Plattformen und das gute Netzwerken von pro agro.