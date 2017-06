artikel-ansicht/dg/0/

Der 22 (MOZ) November 1963 war nicht nur für Amerika und den Rest des Globusses ein traumatischer Tag, sondern auch für sie. Denn während die Welt einen Hoffnungsträger und die Amerikaner einen Präsidenten verloren, so war es für Jackie auch der Mann und ihr bisheriges Leben. Lyndon B Johnson wird in der Airforce One vereidigt, da sitzt die Witwe seines Vorgängers noch mit blutverschmiertem Kleid daneben. Die politische Welt muss sich weiterdrehen mitten im kalten Krieg. Da nimmt niemand Rücksicht auf die ehemalige First Lady, die dem mächtigsten Mann der Welt wie auch dem Weißen Haus so ein glamouröses Flair verliehen hat. Nur wenige Tage nach den Schüssen von Dallas gibt Jackie ein Interview, das tiefe Einblicke in die Gefühlswelt der Präsidenten-Gattin vor und vor allem kurz nach dem Attentat gewährt. Und es zeigt, dass auch der höchste politische und gesellschaftliche Gipfel nicht vor einem jähen Sturz in die Einsamkeit und Ausweglosigkeit schützt.