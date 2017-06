XXX Die Rückkehr des Xander Cage

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Satelliten, die als Geschosse zur Erde rasen sind der neueste Schrei auf dem Waffenmarkt. Dumm nur, dass ausgerechnet eine Verbrecherorganisation in den Besitz der "Büchse der Pandora" gelangt ist. Hier müssen nun die Geheimdienste besonders große Brötchen backen. Doch dafür gibt es keine Inhouse-Lösung. Ein Externer muss her. Und wer ist da besser geeignet als Xander Cage. Der hat nicht nur eine große Klappe, sondern auch viel dahinter. Allerdings will der Ex-Extremsportler und Ex-Geheimagent nur mit seinen eigenen Leuten arbeiten. Sonst wird es nichts mit dem Rücktritt vom Rücktritt. Gesagt, getan und schon ist ein illustrer Haufen am Start, den bösen Jungs die Hölle heiß zu machen.