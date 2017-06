Rekord-Ergebnisse für Musikschüler

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die zwölf jungen Musiker der Musik- und Kunstschule Havelland haben beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Paderborn Rekord-Ergebnisse erzielt: Martina Freisinger und Ella Marie Kastner bekamen von der Bundesjury den zweiten Preis in der Kategorie Gesang in ihren Altersgruppen zuerkannt. Beide wohnen in Falkensee und haben schon mehrmals an diesem Wettbewerb teilgenommen, doch noch nie mit einem so guten Ergebnis auf Bundesebene, wie Simone Seyfarth, Leiterin der Musik- und Kunstschule Havelland mitteilte.