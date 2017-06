Pläne betriebsintern zurückgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Wie zu erfahren war, soll befürchtet worden sein, die zusätzlichen Einrichtungen nicht auslasten zu können. Anstelle dessen gibt es ein Angebot des LAFIM an die Stadt, auf eigene Kosten und eigenes Risiko einen Hort mit 45 Plätzen zu bauen und auch die Trägerschaft zu übernehmen. Dass ein neuer Hort dringend gebraucht wird, ist bei den Kommunalpolitikern unumstritten. Umstritten ist dagegen der Standort auf dem Gelände des Seniorenzentrums, und zwar in der Ecke Friedhofsweg/Friedhof. Doris Radtke (SPD) sprach sich Montag in der Stadtverordnetenversammlung erneut gegen diesen Standort aus. Konrad Zimmer (CDU) betonte, dass die Stadt aus finanziellen Gründen in den nächsten Jahren den benötigten Hort nicht selbst bauen könne, deshalb befürworte er den Standort. Ähnlich argumentierte Renate Donat (LINKE). Obwohl die Stadt einen neuen Hort brauche, sei der Standort am Friedhofsweg "nicht tragbar", argumentierte Heinz Irmer (SPD). In einer schriftlich vorliegenden Stellungnahme sieht die kommissarische Leiterin der Europaschule, Katrin Peppler, in dem "Standort am Friedhof kein Problem". Sie informierte, dass bereits mit dem Schuljahr 2018/19 mit einer Dreizügigkeit der Europaschule und dann dreizehn Klassen zu rechnen sei. Für das Jahr 2023/24 geht sie von voraussichtlich 430 Schülern in 18 Klassen aus - mit entsprechendem Bedarf an Hortplätzen. Die Schulleiterin erachtet sogar einen Bedarf von 60 Plätzen am neuen Standort für realistisch. Die Doppelnutzung von Klassenräumen auch durch den Hort lehnt sie ab und verweist auf das Konzept Verlässliche Halbtagsgrundschule und die damit verbundene Kooperation mit außerschulischen Partnern für die verschiedensten Arbeitsgemeinschaften. Ramona Stier, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, brachte eine weitere Nutzungsvariante des neuen Hortes ins Gespräch. Am Vormittag könnten die Horträume von Senioren als Begegnungsstätte genutzt werden. Sowohl die Seniorenratsvorsitzende Thea Hoedt als auch LAFIM stehen dem aufgeschlossen gegenüber. Die Stadtverordneten brachten am Montag erst mal die Planung auf den Weg. Zehn Abgeordnete stimmten dafür, drei dagegen und drei enthielten sich der Stimme, dass für einen neuen Hort auf dem Gelände des Seniorenzentrums der Vorhaben- und Erschließungsplan entsprechend geändert werden soll.