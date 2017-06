Diebe stehlen gelbes Ortsschild

artikel-ansicht/dg/0/

12 000 bis 13 000 Euro gebe er jedes Jahr für die Neubeschaffung von Schildern aus, betonte Thomas Großkopf, Sachbearbeiter Gemeindestraßen und Tiefbau bei der Stadt Bad Freienwalde. Als Hohensaaten zu Bad Freienwalde wechselte, seien nahezu alle Ortseingangsschilder verschwunden, erinnerte sich Thomas Großkopf. Sie dokumentierten Geschichte. Denn auch das Amt Oderberg, zu dem Hohensaaten bis dato gehörte, hatte sich mit dem Wechsel aufgelöst und schloss sich dem Amt Britz-Chorin an. Für die Raritäten-Sammler bot sich ein Fundus.Auf Geburtstagspartys kommt es sicher gut an, ein Verkehrsschild mitzubringen. Vermutlich wegen runder Geburtstage verschwinde schon mal ein 30-er oder 50-er Schild, erklärte Thomas Großkopf. Der Diebstahl von Schildern halte sich in Bad Freienwalde aber im Großen und Ganzen immer noch in Grenzen, sagte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Ursache für die Ersatzbeschaffung sei überwiegend der Zahn der Zeit. "Die Schilder vergilben", sagte Großkopf. Auch durch Verkehrsunfälle werden Schilder zerstört und müssen ersetzt werden. Für jede neue Verkehrsanordnung des Landkreises müsse die Stadt neue Schilder kaufen. Normale Verkehrschilder kosten um die 30 Euro, ein gelbes Ortseingangsschild schlägt mit 100 Euro zu Buche. Thomas Großkopf versprach, einen Mitarbeiter hinzuschicken und den Schaden zu beheben.