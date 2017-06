Vereinsjubiläum beginnt mit Schulsportfest

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581876/

"Nach einer kleinen Pause starten wir den 50-Meter-Sprint, da müssen wieder alle mitmachen", kündigte Willi Huwe an. Im dritten Teil des Sportfestes war Schlagballweitwurf vorgesehen. Das Schulsportfest finde jedes um den Kindertag statt. "Wir haben es in diesem Jahr in das Jubiläumsfest des Sportvereins eingebettet", so Huwe. Vereinsvorsitzender Elmar Franke sei schon beim Anpfiff dabei gewesen. Damit sich die Schüler stärken konnten, bereiteten ihnen die Falkenberger Physiotherapeutin Stefanie Waga und ihr Team ein kostenloses gesundes Frühstück zu. Dazu verarbeiteten sie unter anderem drei Melonen, 20 Gurken und sechs Brote.