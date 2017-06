artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Bei einer Schlägerei am Rheinsberger Tor ist am frühen Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Laut Polizei hatten sich zwei betrunkene 24-jährige Männer am Stadtgarten aufgehalten, als auf der anderen Straßenseite eine Gruppe aus zwei 18- und 19-jährigen Männern und einer jungen Frau erschien. Die beiden 24-jährigen bepöbelten die Gruppe, die an der Bushaltestelle auf der anderen Seite der Karl-Marx-Straße Halt machte. Die Frau verabschiedete sich. Nach einem Wortgefecht wechselten die 24-Jährigen die Straßenseite. Einer der beiden zog ein Cuttermesser, hielt es dem 18-Jährigen ans Kinn und forderte ihn auf, seine Beleidigungen zurückzunehmen. Anschließend steckte er das Messer wieder ein und spuckte dem Jüngeren ins Gesicht. Es kam zu einem Gerangel zwischen den vier Männern. Passanten mischten sich ein und wollten die Streitenden auseinanderbringen. Dabei gingen die beiden 24-Jährigen auf einen Zeugen los. Dieser schlug einem der beiden Männer daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht. Der 24-Jährige stürzte zu Boden und wurde laut Augenzeugen noch getreten. Die Passanten konnten die Gruppen auseinanderhalten, bis die Polizei eintraf. Außerdem wurden ein Rettungswagen sowie der Notarzt gerufen. Die Polizei nahm den unverletzten 24-Jährigen in Gewahrsam. Er pustete 1,5 Promille und hatte ein Tütchen mit Drogenanhaftungen dabei. Er hat nun eine Anzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes am Hals. Gegen den Zeugen nahmen die Polizisten eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Dieser gab laut Polizei an, aus Notwehr geschlagen zu haben.