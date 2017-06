Oberbruchhalle erwartet Sommerdarter

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die Vorbereitungen für das erste Golzower Sommerdarts-Turnier am 1. Juli ab 14 Uhr in der Oderbruchhalle laufen derzeit auf Hochtouren. Dabei haben die Veranstalter aus dem Oderbruch für die Premiere des Sommerdarts einen durchaus anspruchsvollen Wettbewerb vor sich. Erstmals soll nach dem Modus "Double-in Double-out 501" gespielt werden, was nichts anderes heißt, dass der Pfeilsportler über ein Doppel-Außenfeld beginnen muss. Gleichzeitig kann dann das Spiel nach 501 Punkten auch nur über ein Doppelaußenfeld beendet werden.