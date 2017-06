Florian Dahlitz (AC Beeskow) ist Landesmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Der Kraftdreikampf besteht aus den Disziplinen Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Am Ende werden die besten Einzelleistungen eines Athleten addiert und ins Verhältnis zum eigenen Körpergewicht gestellt.

Florian Dahlitz ging in der Klasse A-Jugend -83 kg Körpergewicht an den Start. Bei der Kniebeuge absolvierte er nacheinander drei saubere Versuche mit jeweils 120 kg, 130 kg und 135 kg. Damit kämpfte er sich bereits an die Spitze seiner Gruppe. Verfolger Dustin Graff vom SV Großräschen wies er deutlich in die Schranken.

Beim Bankdrücken begann Florian mit 85 kg und steigerte sich dann auf 90 kg. Nur die verlangten 95 kg im dritten Durchlauf waren zu schwer. Seinen Spitzenplatz in der Gruppe konnte er dennoch ausbauen.

Das Kreuzheben bildete die letzte Disziplin. Der 17-jährige Lieberoser wählte ein Einstiegsgewicht von 140 kg, das er auch sicher nach oben zog. Auch die beiden folgenden Versuche mit jeweils 155 kg und 165 kg bewältigte er gültig.

Mit der so erreichten Gesamtlast von 390 kg und einer Relativpunktzahl von 266,06 sicherte sich der Kraftsportler nicht nur den Sieg in seiner Gewichtsklasse, sondern auch den Gesamtsieg in seiner Altersklasse.