artikel-ansicht/dg/0/

Mainz (dpa) Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl als "großen Politiker" gewürdigt. Die rheinland-pfälzische CDU-Landes- und Fraktionschefin schrieb am Freitag auf Twitter: "Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker". Kohl wohnte in Ludwigshafen-Oggersheim. Er war CDU-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz von 1966 bis 1974 und Ministerpräsident von 1969 bis 1976. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.