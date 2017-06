artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Grünen-Chef Cem Özdemir hat Altkanzler Helmut Kohl für seine Verdienste um Deutschland und Europa gewürdigt. "Bei allem Streit, den wir mit Helmut Kohl und seiner Partei immer hatten - aber in einer Frage haben wir uns immer in großer Achtung verneigt vor Helmut Kohl und seinem Lebenswerk", sagte Özdemir am Freitag beim Bundesparteitag der Grünen in Berlin. "Er war ein großer Europäer. Ein großer Europäer ist von uns gegangen." Kohl habe eine Ära geprägt, sein Name werde "für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Projekte der deutschen Nachkriegsgeschichte, der deutschen Wiedervereinigung".