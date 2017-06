Abgeordnete wollen weniger Kita-Schließtage

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Die Stadtverordneten der Oderstadt hatten in ihrer Beratung Ende April die Beitragssatzung für die kommunalen Kitas geändert. Sie bringt den Eltern u.a. den zwölf Beitragsmonat. Doch noch bevor die Satzung in Kraft tritt - sie liegt derzeit zur Prüfung beim Landesjugendamt - gibt es einen erneuten Änderungsantrag: Die Amtsverwaltung habe dem Wunsch der Stadtverordneten und Eltern nicht entsprochen, die im Gegenzug zur faktischen Gebührenerhöhung weniger Schließtage festlegen wollten, empörte sich Sebastian Schulz am Donnerstag in der Beratung des Hauptausschusses. Der Wulkower ist der Vorsitzende des Sozialausschusses, in dem der "Deal" ausgehandelt worden war.