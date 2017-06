artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) hat Altkanzler Helmut Kohl für seine Verdienste um die deutsche Einheit gewürdigt. "Er war einer der Väter der deutschen Einheit", sagte Stolpe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Er hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen in Ostdeutschland." Stolpe war von 1990 bis 2002 der erste Regierungschef in Brandenburg.