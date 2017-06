De Maizière würdigt Polizisten für Auslandseinsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mit einer Feierstunde in der Potsdamer Metropolishalle hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Freitag mehr als 300 Polizeibeamte geehrt, die von Auslandseinsätzen zurückgekehrt sind. Eingeladen waren erstmals auch die Partner und Kinder der Beamten, die während der Einsätze den Alltag zuhause allein bewältigen müssten, teilte das Innenministerium mit. Die Beamten waren in Afghanistan, Saudi-Arabien und Tunesien bei Friedensmissionen und gegenseitigen Polizeiprojekten eingesetzt. Erstmals kamen auch Beamte bei der Europäischen Agentur Frontex zur Grenzsicherung etwa in Italien und Griechenland zum Einsatz.