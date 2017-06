artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Mit spektakulären Sprüngen ist am Freitagnachmittag der Mehrgenerationenplatz auf dem historischen Kistenplatz eröffnet worden. Damit bekommt die Stadt für Jung und Alt einen attraktiven Ort der Begegnung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581887/

550 000 Euro hat die Stadt Hohen Neuendorf in das Projekt investiert. Bei der Gestaltung der Anlage haben auch viele Jugendliche mitgewirkt. Es gab im Vorfeld drei Workshops mit Planern und Vertretern der Verwaltung, in denen die Jugendliche ihre Ideen und Visionen zur BMX-Anlage vorstellten.

Entstanden ist jetzt eine BMX-Anlage, auf der schon am Tag der Eröffnung mutige Kinder und Jugendliche demonstrierten, was alles mit den speziellen BMX-Rädern und Skateboards möglich ist. Meterhohe Sprünge über Rampen, akrobatische Einlagen auf Geländerstangen, aber auch manche Stürze auf der Anlage mit den Elementen, die fantasievolle Namen wie "Big Corner Wall Ramp" oder Big Pyramiden Funbox" haben, waren zu sehen.

Doch der "Kistenplatz", für den sich Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) gerne einen neuen Namen wünscht, ist nicht nur für wagemutige Jugendliche gedacht. Es gibt auch Spielgeräte für Kinder und Erwachsene sowie mehrere behindertengerechte Ruhezonen mit Bänken. Sofort Anklang hat die Boulebahn und das Balancierlabyrinth gefunden. In naher Zukunft soll mithilfe von Jugendlichen auch die ehemalige Gasreglerstation zu einer Fahrradwerkstatt umgebaut werden.

Jugendsozialarbeiter Andreas Witte war am Eröffnungstag begeistert, wie viele junge Menschen schon auf dem Platz waren. "Das ist total fantastisch", sagte er. Die Anlage kommt auch bei den Jugendlichen bestens an. "Wir haben schon eine Whats up-Gruppe gegründet, um uns hier zu treffen. Dann üben wir Tricks", sagte Jannes Sommer, der sich an der Konzeption der Anlage beteiligt hatte.

Die Idee, den Platz zu gestalten ist, schon sehr alt. Bereits im Flächennutzungsplan von 1995 wurde die Fläche für einen Spielplatz reserviert.