Wildschweinbestand: Amt hat Entnahme nicht blockiert

So sieht das Brandenburgische Jagdgesetz vor, dass in umzäunten Arealen das Jagen verboten ist. Wild kann nur entnommen werden, sofern besondere schutzwürdige Interessen vorliegen. Das ist mit der aktuellen Situation des Ausbruchs von Krankheiten beim Schwarzwildbestand der Fall gewesen.

"Diese Entwicklung war allerdings von Anfang an absehbar", so die Amtstierärztin Dörte Wernecke. "Der Landkreis hat sich daher gemeinsam mit den Betreibern der Heinz-Sielmann-Stiftung gegenüber dem Land seit jeher dafür stark gemacht, die Wildschweinpopulation zu reduzieren. Denn das Land Brandenburg hat in all den Jahren keine Einigung zwischen Oberster Jagdbehörde und dem Umweltministerium herbeiführen können. Der Eindruck, der Landkreis hat die Entnahme des Schwarzkittels blockiert, ist schlichtweg falsch. "

Weiterhin hat der Landkreis die Erstellung eines Betriebsplanes der Heinz-Sielmann-Stiftung begrüßt.

Wernecke: "Wir haben bei der Erarbeitung eines Betriebsplanes unterstützend mitgewirkt. Dieser ist bei der Betreibung von solchen Arealen auch dringend notwendig, um mit Sondersituationen wie dieser umgehen zu können."