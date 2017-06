Absage ans Rheinsberger Abitur

artikel-ansicht/dg/0/

Sicherer Standort: An der Rheinsberger Oberschule sinkt die Zahl der Unterrichteten von heute 200 in fünf Jahren auf 172. © MZV

Das besagt die aktuelle Schulentwicklungsplanung des Landkreises. Sie umfasst die Schuljahre 2017/18 bis 2021/22. Demnach gibt es zum Ende des laufenden Schuljahrs 11601Jungen und Mädchen an den 43Ostprignitz-Ruppiner Schulen. Für 2022 wird auf der Grundlage demografischer Daten immer noch mit 11560 Schülern gerechnet. Lediglich an Förderschulen sollen die Zahlen deutlich sinken, was am Landesprogramm "Gemeinsames Lernen" liegt, durch das Schüler mit Lern-Handicap auch am konventionellen Grundschulunterricht eingebunden werden.

Bestandssicherheit gibt es damit auch für die Grundschulen auf den Dörfern. In Wildberg, wo die Schließung des Schulstandorts 2007 kurzzeitig Thema war, bleibt die Schülerzahl von derzeit 87 auf 86 bis 2022 stabil. Auch in Walsleben sind derzeit 106 Schüler. Innerhalb von fünf Jahren sinkt sie lediglich auf 103.

Von einem Anstieg geht das Kreis-Schulamt im Gegensatz zum Amt Temnitz selbst aber nicht aus. "Häufig wird nicht eingerechnet, dass viele Eltern ihre Kinder auf freie Schulen schicken", so Renate Krautz vom Kreis-Schulamt. Doch dass sämtliche Temnitzer Familien sich für die beiden staatlichen Einrichtungen entscheiden, sei nicht garantiert. Immerhin gehen derzeit rund 470der 1700 Grundschüler im Altkreis Neuruppin bei einem freien Träger zur Schule.

Auch in Wustrau und Flecken Zechlin, den beiden anderen Dorfschulen, bleibt die Zahl konstant - bei knapp über 100Schülern in den sechs Jahrgangsstufen. Gerade die kleinen Schulen profitieren davon, jahrgangsübergreifenden Unterricht anbieten zu können.

Auch weiterführende Schulen, die immerhin stets zwei Klassenzüge anbieten müssen, werden es nicht schwer haben, sie vollzubekommen. Die Neuruppiner Puschkin-Oberschule schon gar nicht. Sie gilt jetzt schon als "übernachgefragter Standort", wie es Kornelia Schießke vom Staatlichen Schulamt formulierte. Grundsätzlich können alle Klassen damit sogar dreizügig eingerichtet werden - laut Plan auch 2022 noch.

Die Fehrbelliner und die Rheinsberger Oberschule werden dagegen in fünf Jahren grundsätzlich nur zweizügige Klassenstufen haben, weil dort die Schülerzahlen von 157 auf 138 beziehungsweise 207 auf 167 sinken. Die Neuruppiner Fontaneschule soll dagegen davon profitieren, dass sie mit der Liebknechtschule ein Schulzentrum bildet. Sie wird komplett dreizügig sein.

Eine Absage erteilt der Schulentwicklungsplan an eine gymnasiale Oberstufe in Rheinsberg. Dort wird ein Schulzentrum mit dem Ziel errichtet, solch eine wieder einzuführen. Noch bis vor gut zehn Jahren konnte in der Prinzenstadt das Abitur gemacht werden. Aufgrund der Mindestschülerzahlen, die das zweizügige Klassensystem einer gymnasialen Oberstufe braucht, und mit dem voraussehbaren Schüler-Aufkommen seien zumindest bis 2022 keine Voraussetzungen dafür gegeben, heißt es in dem Plan.

Derzeit gibt es im Altkreis Neuruppin - am Oberstufenzentrum sowie dem Schinkel- und dem Evangelischen Gymnasium - 628 Jugendliche, die sich in der Sekundarstufe II auf das Abitur vorbereiten beziehungsweise vorbereitet haben. Die Zahl sinkt bis 2022 auf 588 - dem Entwicklungsplan zufolge.

Wie viel Wirklichkeit darin steckt, ist aber durchaus nicht unumstritten. So wies Schulamtsleiterin Anke Somschor darauf hin, dass beim Erarbeiten des Schulentwicklungsplans 2012 bis 2017 der enorme Zuzug von Flüchtlingsfamilien im Jahr 2015 nicht eingerechnet werden konnte. Solch ein Fünfjahresplan sei aber vom Land vorgegeben. Ein Blick darüber hinaus - also bis in zehn oder 15Jahre - sei allerdings wenig sinnvoll.

Sollten sich aber die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er-Jahre nicht grundsätzlich für die Zwei- oder Drei-Kind-Familie entscheiden, könnte es bis 2027 oder 2032 für manchen Schulstandort wieder eng werden. Denn bis 2030 wird in Ostprignitz-Ruppin bei gleichbleibender Kinderzahl pro Frau mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang gerechnet.