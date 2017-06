Hedwig Bollhagen soll posthum Ehrenbürgerwürde verliehen werden

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Die Stadt Velten beabsichtigt, zum 110. Geburtstag der Keramikerin Hedwig Bollhagen dieser am 10. November posthum die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Ein entsprechender Antrag liegt den Stadtverordneten erstmals am 22. Juni vor. Der Beschluss soll spätestens im September gefasst werden.

Der Vorschlag selbst kommt aus der Verwaltung. Doch wer hatte die Idee dazu? "Darauf bin ich im vorigen Jahr mit Frau Pelz gekommen", erinnert sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) an das Gespräch mit ihrer Pressesprecherin. Vertieft wurde diese dann mit dem Förderverein der Veltener Museen.

In der Beschlussvorlage wird damit argumentiert, dass "sich die Keramikerin HB aufgrund ihrer international beachteten künstlerischen Leistungen um die Stadt Velten besonders verdient gemacht hat". Mancher könnte dagegen einwenden, dass Hedwig Bollhagen nur wenige Jahre ihres Lebens in Velten verbrachte, dann Jahrzehnte im benachbarten Marwitz ihrem künstlerischen Schaffen nachging. Das sieht auch Udo Arndt, Vorsitzender des Fördervereins der Museen, so: "Quantitativ hatte sie hier nicht ihren Lebensschwerpunkt. Aber Hedwig Bollhagen hat einmal geschrieben, dass ihre Veltener Jahre ihre glücklichste Zeit war." Bereits als 19-Jährige hatte sie 1927 die Verantwortung über den Malsaal der Steingutfabrik Velten-Vordamm mit 100 Angestellten. Dieser frühe Verdienst als auch die Tatsache, dass Velten durch das 2015 eröffnete Bollhagen-Museum bekannter geworden ist, sind für Arndt Gründe genug, diese Ehrung der bereits 2001 gestorbenen Künstlerin nachträglich zukommen zu lassen.

Dass bei denen, die das Bollhagen-Erbe bewahren, die Idee auf positive Resonanz stößt, unterstreicht auch das Statement von Marcel Begoihn, dem heutigen Geschäftsführer der Bollhagen-Werkstätten: "Sie nochmal zu ehren, finde ich eine schöne Idee. Das ist super." Begoihn denkt auch an Bollhagens soziale Verantwortung, indem sie nach der Wiedervereinigung "Arbeitsplätze erhalten und geschaffen hat."

Dass das "schlichte, zeitlose Alltagsgeschirr" bis heute Freunde im In- und Ausland findet, wird in der Beschlussbegründung als weiteres Argument für die Ehrung aufgeführt. Darin heißt es auch, dass Bollhagens Nachlass in die Landesdenkmalliste aufgenommen wurde und dass das Goethe-Institut die Künstlerin schon 2006 in der Liste von Deutschlands zehn besten Designern führte.

Nur mit einem Satz erwähnt die Beschlussvorlage, dass Bollhagens Erfolg auch darin wurzelte, dass sie 1934 die kurz zuvor stillgelegten Haël-Werkstätten übernommen hatte. Nicht erwähnt wird dabei, dass sich Historiker bis heute nicht darüber einig sind, wie diese Übernahme einer zuvor in jüdischem Besitz befindlichen Firma zu bewerten ist. Der Kauf erfolgte gemeinsam mit Heinrich Schild, einem NSDAP-Mitglied, der in dieser Zeit Generalsekretär des gleichgeschalteten Reichsverbands des deutschen Handwerks war.

Um Hedwig Bollhagen die posthume Ehrung zuerkennen zu können, müssen die Erben zustimmen. Hübner will zu ihnen demnächst Kontakt aufnehmen. Stimmen diese zu, werden sie sich anstelle von Hedwig Bollhagen am 10. November im Goldenen Buch der Stadt verewigen.